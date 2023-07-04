العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تستقر مع استمرار الضبابية بشأن الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 09:22 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر وسط تعاملات ضعيفة، الثلاثاء، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم صدور بيانات اقتصادية جديدة من المنطقة وحالة عدم التيقن بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة عند الإغلاق بعدما جرى تداوله ضمن نطاق نقطتين في أغلب أوقات الجلسة، إذ يوازن المستثمرون بين تلميحات إلى التشديد النقدي من مصرفيين بالبنوك المركزية وبين بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.4 بالمئة مع انخفاض أسعار المعادن بفعل مخاوف إزاء آفاق الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

ولكن ارتفاع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.7 بالمئة أسهم في إبقاء المؤشر مستقرا، بينما تعافت أسهم قطاع الرعاية الصحية من التراجع الحاد المسجل في الجلسة الماضية.