العالم اليوم - التضخم يتراجع في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي

انتم الان تتابعون خبر التضخم يتراجع في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 09:22 مساءً - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي خلال الشهر الماضي، حيث انخفض معدل ارتفاع الأسعار إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ 21 شهرا.

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم بنسبة 2.7 بالمئة سنويا خلال يونيو الماضي مقابل 3.3 بالمئة خلال مايو الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة الإحصاء الكورية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن البيانات أظهرت أيضا انخفاض معدل ارتفاع الأسعار عن 3 بالمئة سنويا لأول مرة منذ سبتمبر 2021.

وفي الوقت نفسه واصلت أسعار الكهرباء والغاز والمياه ارتفاعها بشكل حاد، بلغت نسبته 25.9 بالمئة سنويا، بعد أن رفعت شركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية فواتيرها أخيرا وسط تقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة.

وفي المقابل ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية بنسبة 0.2 بالمئة كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنفس النسبة على أساس سنوي.