العالم اليوم - ماكرون يقترح غرامات على آباء الأطفال مثيري الشغب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 09:22 مساءً - أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة دفع غرامات على أهالي الأطفال الذين يتم ضبطهم وهم يرتكبون أعمال تخريب أو سطو، كجزء من استجابة الحكومة لأعمال الشغب التي تعم فرنسا منذ مقتل الشاب القاصر نائل.

وقالت وزارة العدل إنه من بين نحو 4000 شخص تم اعتقالهم منذ الجمعة خلال أعمال الشغب، هناك أكثر من 1200 قاصر.

واقترح ماكرون فكرة فرض غرامات مالية على أهالي الأولاد الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب.

وشكر ماكرون، ضباط الشرطة في باريس مساء الاثنين، على عملهم، وطرح فكرة معاقبة الآباء الذين يفشلون في السيطرة على أطفالهم.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان"، قال الرئيس الفرنسي: "مع الجريمة الأولى، نحتاج إلى إيجاد طريقة لمعاقبة الأسر ماليا وبسهولة".

خلال الاجتماع، اقترح ماكرون غرامات "سريعة" على آباء الأطفال الذين يتم ضبطهم وهم يرتكبون أعمال التخريب أو السطو.

وقال الرئيس الفرنسي: "عند ارتكاب الجرائم، نحتاج إلى إيجاد طريقة لمعاقبة الأسر ماليا وبسهولة".

وأشار إلى إن ذلك سيكون "نوعا من الحد الأدنى للعقوبات".

وفي ذروة أعمال الشغب يوم الجمعة الماضي، ناشد ماكرون الآباء للسيطرة على أولادهم.

جاء ذلك في أعقاب اعتقال مثيري الشغب الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 عاما أثناء انهيار القانون والنظام الذي أشعلته الشرطة بإطلاق النار على المراهق نائل الذي قتل في باريس.

قال ماكرون: “من مسؤولية الآباء إبقائهم في المنزل.. ليس من مهمة الدولة التصرف في مكانهم”.