الناطق باسم أونروا للقاهرة الإخبارية: الأوضاع فى مخيم جنين خطيرة للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك 10 منشآت داخل مخيم جنين و90 موظفًا أمميًا لا يعملون جرّاء القصف الإسرائيلى، ونحتاج إلى تقييم إيواء الجرحى والمتضررين بمدارس الأونروا فى مخيم جنين.
وذكر أن "جنين" من أكثر المخيمات ازدحامًا، والاحتلال الإسرائيلى دمر البنية التحتية فى المخيم، ولن يكون لدينا القدرة على دفع الرواتب حتى نهاية أغسطس، ولدينا عجز مالى قدره 200 مليون دولار.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.
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