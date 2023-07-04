العالم اليوم - الإمارات تشيد مستشفى ميدانيا في تشاد لدعم السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 10:20 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، باشرت دولة الإمارات في إنشاء مستشفى ميداني بمدينة " أمدجراس " التشادية لدعم الأشقاء السودانيين في جمهورية تشاد.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أنّ البدء بإنشاء هذا المستشفى الميداني بمساهمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام".

ويأتي بناء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الصراع في السودان الشقيقة منذ مطلع أبريل الماضي ودعما لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم.

وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بتعزيز جهودها الإنسانية والتعاون والتضامن العالميين، واستمرار نهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.