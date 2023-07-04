مراسلة القاهرة الإخبارية: تضارب فى الإعلام الإسرائيلى بشأن حادث دهس تل أبيب

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك تضاربًا وتخبطًا إسرائيليًا حول عملية الدهس التى تمت فى تل أبيب على المستوى العسكرى ومنظومة الأمن الإسرائيلى.





وأضافت "أبو شمسية" فى رسالة على الهواء، أن هناك تضاربًا فى الرواية الإسرائيلية انعكست على تصريحاتهم فى البداية، وأنهم أعلنوا فى البداية أن مُنفذ عملية الدهس شاب فلسطينى يُدعى حسين خلايلى، 23 عامًا، يمتلك تصريحًا طبيًا تمكن من خلاله الدخول إلى الشمال الفلسطينى.

وأوضحت دانا أبو شمسية، أن "الشاباك" تراجع عن تصريحاته السابقة، قائلًا إن منفذ العملية شاب يُدعى عبدالوهاب الخلايلى -20 عامًا- يرتدى زيًا عسكريًا، وأن شقيقه الذى ذكر فى البداية كان بحوزته هوية أخيه الأكبر.

وتابعت أنه بحسب المعلومات الإسرائيلية، قام الشاب الفلسطينى بعملية مزدوجة، بدأت بـ"طعن" لأحد المستوطنين، ثم استقل سيارة وقام بعملية الدهس فى إحدى مناطق انتظار الحافلات.

وأفادت مُراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى وقت سابق، بأن هناك 7 إصابات بعملية دهس وطعن فى تل أبيب، بينهم 3 فى حالة خطيرة.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، يتابع تطورات عملية الدهس والطعن فى تل أبيب بشكل مُستمر عبر مستشاره العسكرى.