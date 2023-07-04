الصين تلغى زيارة مرتقبة لمسؤول فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إنَّ الصين ألغت زيارة كان من المقرر أن يجريها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، لبكين، الأسبوع المقبل.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، لم تبدٍ الصين أسبابًا لإلغاء الزيارة، الإجراء الذى يأتى فى وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص المخاطر الناجمة عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الصين.

وقالت المتحدثة لـ"رويترز": "لسوء الحظ أبلغنا نظراؤنا الصينيون أن المواعيد التى كانت مقررة الأسبوع المقبل لم تعد ممكنة، وإنه يجب علينا الآن البحث عن بدائل، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق".

وكان سفير الاتحاد الأوروبى لدى الصين، قال الأحد الماضى، إنَّ بوريل سيزور بكين، 10 يوليو الجارى، للقاء نظيره الصينى ومناقشة "قضايا استراتيجية"، من بينها حقوق الإنسان والحرب الروسية.

وأوضح السفير خورخى توليدو، بمنتدى السلام العالمى فى بكين، أنه من المرجح أنَّ تعقد الصين وأوروبا حوارين مباشرين فى سبتمبر، أحدهما حول الاقتصاد والتجارة، والآخر حول المسائل الرقمية، قبل قمة لزعماء الجانبين فى نهاية العام، وذكر أننا نريد التعامل مع الصين، لكننا بحاجة إلى إحراز تقدم ونحتاج ذلك هذا العام".

وهذه هى المرة الثانية هذا العام التى جرى فيها إلغاء زيارة لبوريل. ولم يتمكن من السفر إلى الصين، أبريل الماضى، بعد إصابته بـ"كوفيد-19".

وفى كلمة كانت معدة لإلقائها فى بكين، أبريل الماضى، قال "بوريل" إنَّ الاتحاد الأوروبى لا يمكنه الوثوق بالصين إذا لم تكن تسعى لتحقيق السلام فى أوكرانيا.