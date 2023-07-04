عاجل.. مراسلة القاهرة الإخبارية: بدء انسحاب الجيش الإسرائيلى من مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح أمس الاثنين مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور.

وقالت مصادر فلسطينية إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.