العالم اليوم - الدعم السريع ينشر فيديو لإسقاط طائرة "ميغ" تابعة للجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 11:18 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لسلاح الجو السوداني في منطقة الخرطوم بحري.

وقال الدعم السريع في بيان إن قواته ألقت القبض على قائد الطائرة بعد هبوطه بالمظلة في منطقة بحري.

وأرفق الدعم السريع البيان بفيديو للطائرة الحربية.

وقال شاهد في شمال الخرطوم "رأينا طيارين يهبطان بالمظللات، فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط".