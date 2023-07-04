العالم اليوم - الضفة الغربية.. إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالخليل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 11:18 مساءً - أفاد مراسلنا، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، جاءت بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا.

وفي غضون ذلك، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبد الوهاب خلايلة البالغ من العمر 23 عاما والذي قتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها، مضيفة في بيان "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".