العالم اليوم - 18 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.. لدعم اقتصاد هذه الدولة

انتم الان تتابعون خبر 18 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.. لدعم اقتصاد هذه الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 12:26 صباحاً - قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل مبلغ 16.5 مليون يورو (نحو 18 مليون دولار) لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في باكستان الذين تضرروا من النزاعات والكوارث الناجمة عن المناخ.

ووضَّحت أنه من إجمالي المخصصات سيتم تمويل 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) للمنظمات الإنسانية في باكستان لتوفير المساعدات الغذائية والمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم.

وستركز الدفعة الأخرى البالغة 1.5 مليون يورو (1.63 مليون دولار) على برامج التأهب للكوارث لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية وتعزيز الاستجابة.

وحشد الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو (32.6 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية ونسق المساعدات الواردة من الدول الأعضاء الموجهة من خلال آلية الحماية المدنية استجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان في صيف عام 2022.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنه بعد مرور عام سيضمن التمويل استمرار الدعم لأولئك الذين فقدوا الموارد، ويكافحون من أجل التعافي من كارثة الفيضانات.