عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلى على جنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور وسام أبو بكر، مدير مستشفى جنين شمال الضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن 12 شهيدا سقطوا جراء العدوان الإسرائيلى على المدبنة والمخيم منذ فجر الإثنين الماضى.





وعلى صعيد متصل، قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قامت بتهجير 3 آلاف مواطن من مخيم جنين. وأضاف محافظ جنين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جرافات الاحتلال دمرت كل البنى التحتية فى مخيم جنين. وأوضح محافظ جنين، أن إسرائيل تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطينى تستهدف وجوده.

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