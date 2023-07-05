العالم اليوم - حادثة أليمة.. مقتل امرأة في أميركا بعد تعرضها لهجوم تمساح

انتم الان تتابعون خبر حادثة أليمة.. مقتل امرأة في أميركا بعد تعرضها لهجوم تمساح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 01:24 صباحاً - أعلنت السلطات الأميركية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولاينا الثلاثاء بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.

وعثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد يلاند وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف، وبدا أن التمساح ظلّ قريبا من المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ، وفقا لمكتب الشرطة.

وتم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة ونقلها لمستشفى بغرض تشريحها.

ويعد هذا ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة بعد حادثة وقعت خلال العام الماضي، وفقا لرئيس الشرطة.

وكانت امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.