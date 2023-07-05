عاجل.. وسائل إعلام فلسطينية: انفجارات قوية فى مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن ثان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 وأكثر من 120 جريحًا بينهم 20 فى حالة خطرة.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة مى الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى صعدت من استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف فى مدينة جنين.

وأضافت "الكيلة" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت مستشفى جنين الحكومى وأطلقت صاروخًا بجواره، وكذلك أطلقت النار داخل ساحته، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين داخل المستشفى بجروح، بينهم 3 فى حالة الخطر، واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم، وإصرار على القتل، ولم يكن هذا الاعتداء هو الأول منذ بدء العدوان على جنين، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على مستشفى الأمل وشهد مستشفى جنين الحكومى وابن سينا اعتداءات مماثلة، خلال اليومين الماضيين، ما هدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعاق مرارًا طواقم الإسعاف الفلسطينى، ومنعهم من الوصول إلى المصابين والجرحى، فى إمعان فى جريمته وخرقه لكل الأعراف الدولية.