العالم اليوم - بالفيديو.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 02:22 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها".

وأكد مراسلنا أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت ومستوطنات إسرائيلية، اعترضتها القبة الحديدية.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي : "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين ".