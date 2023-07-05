إحباط هجوم بـ طائرات مسيرة على موسكو

جدة - نرمين السيد - تعرضت العاصمة الروسية، موسكو، أمس الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، وأفادت التقارير بأن نظام الدفاع الجوى الروسى تصدى للهجوم بنجاح وتمكن من إسقاط ثلاث هذه الطائرات.





وقال مصدر فى هيئات الطوارئ الروسية لقناة "روسيا اليوم"، إن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية فى "موسكو الجديدة"، قرب العاصمة موسكو، تصدت وأسقطت طائرتين بدون طيار، وأشار المصدر إلى أن الجيش الروسى تمكن كذلك من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوجا القريبة من العاصمة الروسية. وأضاف المصدر: "عن طريق وسائط الحرب الإلكترونية، تم تدمير اثنتين منها فى موسكو الجديدة والثالثة فى مقاطعة كالوجا".

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