ماكرون يعلن خطة لـ إقرار قانون للطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أمام رؤساء البلديات التى تضررت جراء أعمال الشغب الأسبوع الماضى، خطة لإقرار "قانون للطوارئ" بهدف تسريع عمليات إعادة الإعمار فى البلاد بعد الأضرار الواسعة التى طالت المبانى والشوارع ووسائل النقل العام.





وقال ماكرون، نقلا عن أحد المشاركين فى الاجتماع مع رؤساء البلديات: "سنقدم قانونا للطوارئ لإجراء عملية إعادة الإعمار بشكل أسرع". كما وعد ماكرون بتقديم مساعدات مالية مخصصة للمدن من أجل إصلاح الطرق والمنشآت المحلية والمدارس، وفقا لنفس المصدر. وقد استقبل ماكرون اليوم بقصر الإليزيه نحو 241 رئيسا للبلديات والضواحى الذين تعرضت مدنهم لتجاوزات وتضررت جراء أعمال العنف والشغب التى اندلعت خلال الأيام الماضية فى البلاد. وأكد ماكرون خلال اللقاء على أن ذروة أعمال العنف والشغب التى شهدتها البلاد، تم تجاوزها، إلا إنه أكد على أهمية العودة إلى النظام بشكل دائم والتعامل مع ذلك كأولوية قصوى. وأضاف "لقد تجاوزنا ذروة أعمال العنف" والاتجاه الآن نحو تراجع هذا العنف بعد عدة ليال شهدت أعمال شغب، "إلا إننا علينا أن نكون حذرين فى الأيام والأسابيع المقبل".

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