اشتية: من يحق له الدفاع عن نفسه هو الفلسطينى وليس الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، قال اشتية فى تصريح أوردته أن من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، أقول أنا له إن الجيش الإسرائيلى هو جيش احتلال، واجتاح مخيمًا للاجئين، واعتقل وقتل أبرياء، والأراضى الفلسطينية هى أراض محتلة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلى عدوانا على مدينة "جنين" ومخيمها لليوم الثانى على التوالى. وقد أسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.
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