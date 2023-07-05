العالم اليوم - تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 08:22 صباحاً - أظهر مسح نشرت نتائجه، الأربعاء، أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو، من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.