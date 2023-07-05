الأمم المتحدة: تساؤلات خطيرة حول العملية الإسرائيلية فى جنين

جدة - نرمين السيد - وأشار تورك إلى استخدام الضربات الجوية المتكررة وتدمير الممتلكات، معتبرًا ذلك أمرًا يثير مجموعة من التساؤلات الخطيرة بشأن الامتثال لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما فى ذلك حماية واحترام حق الحياة.

وأضاف فى بيان له مساء أمس الثلاثاء، فى جنيف أن العملية الأخيرة فى الضفة الغربية المحتلة وهجوم الدهس فى تل أبيب، تؤكد بشكل مثير للقلق على نمط مألوف للغاية من الأحداث، وأكد أن العنف لا يولد سوى المزيد من العنف وأنه يجب أن يتوقف القتل والتشويه وتدمير الممتلكات.

وقال المسؤول الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن بعض الأساليب والأسلحة التى استخدمتها قوات الأمن الإسرائيلية أثناء العمليات فى مخيم جنين للاجئين والمناطق المحيطة به ترتبط بشكل عام بسير الأعمال العدائية فى النزاع المسلح وليس إنفاذ القانون.

وأكد أن استخدام الضربات الجوية غير متوافق مع القواعد المطبقة على تسيير عمليات إنفاذ القانون، وشدد تورك على أنه فى سياق الاحتلال قد ترقى الوفيات الناتجة عن مثل هذه الضربات الجوية إلى القتل العمد، وقال إنه يجب أن تلتزم عمليات القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام القوة، لافتا إلى أن هذه المعايير لا تتغير لمجرد أن الهدف من العملية هو مكافحة الإرهاب (على حد وصفه).

وأشار المفوض الأممى إلى أن القانون الدولى لحقوق الإنسان يضع التزامات واضحة على إسرائيل كقوة احتلال وذلك لضمان تخطيط جميع العمليات والتحكم فيها من أجل تقليل اللجوء إلى القوة، ولا سيما القوة المميتة إلى أقصى حد ممكن وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تضمن وصول جميع المصابين إلى الرعاية الطبية فى الوقت المناسب.