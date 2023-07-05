التحرير الفلسطينية: وصول نتنياهو لتخوم جنين دلالة على البعد السياسى للعدوان

جدة - نرمين السيد - أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن وصول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى تخوم "جنين" وزيارته لقوات الاحتلال هناك يحمل دلالات سياسية واضحة، وهى أن هذه الحملة العسكرية التى تقودها إسرائيل فى جنين لها أبعاد سياسية كبيرة ولا تقتصر على أسباب أمنية فقط.





وأضاف الوزير حسين الشيخ، فى بيان صحفى مُقتضب صادر عن مكتبه، إن زيارة نتنياهو تأتى فى إطار ما ذكره هو بأن حلم الدولة الفلسطينية يجب أن يتم القضاء عليه، وذلك عبر إضعاف السلطة الفلسطينية كحد أدنى وانهيارها كحد أقصى. وارتفعت قبل قليل حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المستمر منذ يومين على "جنين" ومخيمها، إلى 11 شهيدًا، إضافة إلى ما يزيد على 100 مُصاب، بعضهم حالته خطيرة.

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