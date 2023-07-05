بايدن يدعو لوقف العنف المسلح وحظر الأسلحة الهجومية فى جميع أنحاء أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الولايات المتحدة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا فى حوادث إطلاق النار المأساوية فى عدة مدن، بما فى ذلك فيلادلفيا وفورت وورث وبالتيمور ولانسينج وويتشيتا وشيكاغو، والتى أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص.





وأضاف بايدن، فى بيان نٌشر على موقع البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه وزوجته حزينان على أولئك الذين فقدوا أرواحهم، قائلا: "بينما تحتفل الأمة الأمريكية بعيد الاستقلال، ندعو من أجل اليوم الذى ستكون فيه مجتمعاتنا خالية من العنف المسلح".

ويصادف اليوم أيضًا مرور عام على إطلاق شخص مدجج بسلاح من طراز AR-15 النار على حشد من الأمريكيين فى موكب يوم الاستقلال فى هايلاند بارك، إلينوى والذى جعل موكب يوم الفخر الوطنى هذا مسرحًا للألم والمأساة -على حسب بايدن.

وأضاف بايدن أنه فى العام الذى مر منذ ذلك الحين، حارب حاكم إلينوى جى بى بريتزكر وعمدة هايلاند بارك نانسى روترنج والقادة التشريعيون والعديد من المدافعين والناجين من العنف المسلح بلا كلل لتحويل آلام هايلاند بارك وغيرها من أعمال العنف المسلح إلى عمل هادف نيابة عن الجميع سكان إلينوى.

وتابع الرئيس الأمريكي: فى يناير الماضى، نجحوا فى حظر الأسلحة الهجومية - مثل تلك المستخدمة فى هايلاند بارك - وكذلك خزنات الذخيرة عالية السعة فى جميع أنحاء إلينوى وهو إنجاز سوف ينقذ الأرواح ولكنه لن يمحو الحزن، "إن هذه التدابير لن تعيد السبعة الأمريكيين الذين قتلوا فى هايلاند بارك أو تشفى الإصابات والصدمات التى سيستمر عشرات آخرون فى تحملها. وكما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية، يجب عمل الكثير فى إلينوى وعبر أمريكا للتصدى لوباء عنف السلاح الذى يمزق مجتمعاتنا".

وأشار إلى "أننا نستطيع حظر الأسلحة الهجومية وخزنات الذخيرة عالية السعة مرة أخرى والتخزين الآمن للبنادق ووضع حد لحصانة مصنعى الأسلحة من المسؤولية وسن عمليات التحقق من الخلفية الإجرامية.

وحث الرئيس الأمريكى الولايات الأخرى على أن تحذو حذو إلينوى، قائلا "أنا مستمر فى دعوة المشرعين الجمهوريين فى الكونجرس للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكى".