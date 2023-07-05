الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد ولد بلال

جدة - نرمين السيد - تتألف الحكومة الجديدة من 26 وزيرًا، وتأتى هذه التشكيلة بما فيها من توزيع أربع حقائب وزارية على سيدات.

كان رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزوانى قد قَبل، يوم الاثنين الماضى، استقالة حكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال، وكلَّفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التى يجدد فيها الرئيس الغزوانى الثقة فى المهندس محمد ولد بلال، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو مهندس مياه تخرج فى جامعات الجزائر عام 1990.

وسبق أن شغل المهندس محمد ولد بلال عدة مناصب مهمة فى حقائب وزارية، أبرزها التجهيز والعمران والإسكان، كما تولى إدارة الشركة القومية الموريتانية للكهرباء.