رسميا.. الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء العملية العسكرية فى جنين

جدة - نرمين السيد - وكانت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين قد ارتفعت إلى 10 شهداء، كما أن هناك 20 من المصابين الفلسطينيين فى حالة خطرة.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فجر الإثنين.