أوكرانيا: سلاح الجو نفذ 17 غارة على تمركزات وأنظمة صواريخ روسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواتها خاضت 40 اشتباكا فى محاور القتال بدونيتسك خلال 24 ساعة.
وكان المكتب التمثيلى لمقاطعة دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن منذ عدة أيام، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى المقاطعة 36 مرة وأطلقت 215 مقذوفًا من عيارات مُختلفة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وجاء فى بيان صدر عن المكتب نشر فى صفحته على "تيليجرام"، أنه "خلال 24 ساعة، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المُسلحة الأوكرانية".
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