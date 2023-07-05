كوريا الجنوبية تنتشل حطام قمر التجسس الصناعى لجارتها الشمالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية انتشال حطام قمر صناعى كورى شمالى للتجسس، وخلصت إلى أنه "بلا فائدة عسكرية"، وفقًا لما صرح به الجيش فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، لتنهى بذلك عملية استمرت لمدة 36 يوما لانتشال الحطام الغارق بعد فشل كوريا الشمالية فى إطلاقه فى أواخر مايو، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





قالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رفع أجزاء أساسية متعددة من الصاروخ والقمر الصناعى، من خلال العملية التى بدأت فى يوم 31 مايو وانتهت فى وقت سابق من اليوم.

وقام خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل للحطام، ووجدوا أن حطام القمر الصناعى بلا فائدة عسكرية، وفقا لهيئة الأركان.

وأطلقت كوريا الشمالية فى 31 مايو ما تدعى أنه صاروخ تشوليما-1 الذى يحمل القمر الصناعى ماليكيونج-1، ولكنه تحطم فى البحر بسبب دوران محرك المرحلة الثانية بشكل غير طبيعى، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية فى بيونج يانج.

وبدأ الجيش الكورى الجنوبى عملية الانتشال فور الإطلاق وتمكن من انتشال جزء من المرحلة الثانية من الصاروخ فى 15 يونيو فى ظل توقعات بأن تحليل الجزء المنتشل يمكن أن يلقى الضوء على التقدم الذى أحرزته كوريا الشمالية فى برنامج تطوير الصاروخ بعيد المدى.