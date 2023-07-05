العالم اليوم - العاصفة "بولي" تعرقل حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 12:22 مساءً - عرقلت رياح عاتية حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا صباح الأربعاء، وحثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم، وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا في جزء كبير من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية، أن نحو 300 رحلة طيران تم إلغاؤها في مطار سخيبول بأمستردام، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.

وأوقفت شركة (إن.إس)، المشغلة للسكك الحديدية، حركة جميع القطارات في شمال هولندا.

ودفعت العاصفة التي أطلق عليها أسم "بولي"، المعهد الملكي للأرصاد الجوية لإطلاق تحذير باللون الأحمر، وهو تصنيف يعني "تحذير بوجود خطر حقيقي".

وتم إطلاق التحذير الأحمر في مناطق نورد هولندا وفريزلاند وفيفولاند ومنطقة إيسيلمير، وتم تطبيق التحذير البرتقالي والأصفر في باقي أجزاء البلاد.

وحثت إدارة المساحات المائية الهولندية السكان على تأجيل سفرهم إذا كان ذلك ممكنا، نظرا لأن سرعة الرياح ستصل في المناطق المشمولة بالتحذير الأحمر بين 100 و120 كيلومتر في الساعة، وقت تصل سرعة الرياح على بحيرة إيسيلمير إلى 130 كيلومتر في الساعة.

كما شهدت الطرق السريعة في البلاد حوادث وأضرار مادية جسيمة، حيث تم إغلاق الطريق السريع A9 بالكامل بشكل مؤقت لإزالة الأشجار التي تساقطت على الطريق، كما شهدت بعض الطرق السريعة الأخرى انقلاب شاحنات من شدة الرياح.