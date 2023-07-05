روسيا تحبط مخططا أوكرانيا لتنفيذ عملية إرهابية

جدة - نرمين السيد - قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إنه تم إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية على منشأة للطاقة وشعبة للتجنيد فى مدينة يوجنى سخالين، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد الذين كانوا يخططون لتنفيذ الهجوم من القوميين الأوكرانيين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تدمير "تشكيل" عسكرى روسى فى دونيتسك.
وقال دنيس بوشيلين، رئيس دونيتسك الذى نصبته روسيا، بأن القوات الأوكرانية شنت "هجمات شرسة" على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات فى ماكيفكا.
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