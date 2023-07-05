جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية، إن "تصعيد التوتر فى الأراضى المحتلة يهدد الاستقرار الإقليمى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وشهدت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فجر الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: تصعيد التوتر الفلسطينى الإسرائيلى يهدد الاستقرار الإقليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.