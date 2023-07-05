باحث: ما يحدث فى جنين يعبر عن معاناة الفلسطينيين على مدار 75 عاما

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام أبو هاشم باحث فى الشأن الإسرائيلى، إن ما يحدث فى مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطينى على مدار 75 عاما، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطينى تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلى، مشددا على أن العملية العسكرية فى جنين تعتبر فشلا كبيرا للحكومة، وفقا لما تكتبه المعارضة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلى.





وأضاف "أبو هاشم"، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل يوم يدخل الاحتلال منطقة ويقتل شهيدا ويرتكب مجزرة، وعلى مدار على 75 عاما مضت وما قبلها، كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية". وتابع الباحث فى الشأن الإسرائيلى: "لا يخفى على الشعب الفلسطينى بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، ولكن مخيم جنين قاوم الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وبالفعل، لم تستطع الدخول وسط هذا المخيم، وأرى أن إسرائيل لن تستكين فى مسألة كى الجرح الفلسطينى". وأكد، أن العملية العسكرية فى جنين التى استمرت ما يقرب من 47 ساعة تستهدف إرضاء المستوطنين واليمين الإسرائيلى لتبييض وجه نتنياهو أمام المعارضة والمستوطنين، وهى عبارة عن حقنة أعطيت لمريض لا يمكنه الشفاء.

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