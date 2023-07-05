مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية فن جنين بالكامل

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مستشفى إسرائيلية أعلنت أن مصابين فى عملية تل أبيب التى وقعت بالأمس ما زالا فى حالة خطيرة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى انسحبت من داخل وأطراف وتخوم مخيم جنين، حيث رصدت مقاطع فيديو حجم الدمار الهائل الذى خلفته قوات الاحتلال مثل البنية التحتية والمصارف الصحية واختلاط خطوط المياه بها، كما أن قوات الاحتلال ضربت محولات الكهرباء.





وأضاف "السلامين"، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 12 شهيدا ارتقوا بالإضافة إلى 140 جريحا جراء العدوان على مخيم جنين، كما تم تهجير مواطنين فلسطينيين من المبانى السكنية، حيث أرغمتهم قوات الاحتلال على ترك بيوتهم بواقع 4 آلاف مواطن، ثم تمت دعوتهم إلى الرجوع إلى المخيم بعدما انسحبت قوات الاحتلال". وتابعت، أن طواقم الدفاع المدنى والإسعاف باشرت عملها للبحث عن أى مخلفات، وتمت دعوة المواطنين إلى عدم المساس بأى مخلفات تركها الاحتلال، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال أعلنت بالأمس عن مقتل جندى إسرائيلى بعد إصابته برصاص المقاومين الفلسطينيين.

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