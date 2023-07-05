القاهرة الإخبارية: إخلاء مجمعات سكنية بأمريكا جراء حرائق غابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إخلاء مجمعات سكنية جراء حرائق غابات دمرت أكثر من 10 منازل فى واشنطن، إلا إنها لم تسفر عن وقوع إصابات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضحت السلطات، أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق غابات، بالقرب من بلدة "أندروود" الواقعة فى مقاطعة سكامانيا بولاية واشنطن. ومن جانبهم، قال مسؤولو الإطفاء إن الظروف الحارة والرياح ساعدت فى تأجيج انتشار الحريق، عبر مجمع سكنى على سفح تل يطل على طريق الولاية 14 ونهر كولومبيا، الذى يقسم ولايتى واشنطن وأوريجون. وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية، حذرت أمس الثلاثاء، الأمريكيين إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة عواصف شديدة وحرارة قياسية وفيضانات فى مناطق مختلفة من البلاد، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الــ247.

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