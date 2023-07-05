العالم اليوم - الصين بين روسيا والغرب.. حرب باردة في الأفق

انتم الان تتابعون خبر الصين بين روسيا والغرب.. حرب باردة في الأفق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 01:20 مساءً - بات التوتر الدولي القائم، يرقى إلى مصاف الحرب الباردة، بالرغم من عدم الاعتراف الدولي بذلك بعد.

وتبرز الصراعات بين واشنطن وبكين في أكثر من ميدان، وفي هذه الأجواء، حذر الرئيس الصيني من إثارة القوى الخارجية حربا باردة جديدة وخلق مواجهة في المنطقة، مع ضرورة المعارضة الحازمة لإثارة أي ثورة ملوّنة.

وفي هذا الإطار قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور شاهر الشاهر في حديث لبرنامج غرفة الأخبار على دوت الخليج:

أعتقد أن الأمور أسوأ من الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة.

خلال مرحلة الحرب الباردة لم يكن هناك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، لكن ما يجري اليوم بين الصين والولايات المتحدة أكثر خطورة.

أشك أن لدى الولايات المتحدة إرادة بوقف التصعيد، فيما بكين منفتحة دائما على الحوار.

الحروب الملونة هي في البداية كانت حروبا خاضتها الشعوب ضد أنظمة ديكتاتورية طاغية، إلا أن الولايات المتحدة تدخلت وخطفت زهو تلك الحروب وبدأت تسقطها على مواضيع أخرى.

قضية تايوان قضية الصين والشعب الصيني وبالتالي المساومة عليها غير واردة وغير مطروحة.

نحن ذاهبون لشكل جديد للنظام الدولي، الصين تسير بخطا ثابتة لتغييره، تبني مؤسسات بديلة لهذا النظام ويجري الاستغناء عن الدولار بشكل قوي.

حرب أوكرانيا ستحدد المسارات المقبلة للنظام الدولي القادم.

من جانبه قال الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف: