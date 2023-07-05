العالم اليوم - بالفيديو.. مشهد صادم لمسافرين تعلقا بالطائرة بسبب التأخير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 01:20 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر تعلق مسافرين بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة.

وأظهر الفيديو المسافرين وهما معلقان بالطائرة في الهواء قبل إلقاء القبض عليهما. واقتحم المسافران بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي مسببان حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف. وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار الطاقم على إعادة الطائرة للصعود.

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