العالم اليوم - أوكرانيا: صادرات الحبوب بلغت 276 ألف طن حتى الآن هذا الموسم

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: صادرات الحبوب بلغت 276 ألف طن حتى الآن هذا الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 01:20 مساءً - أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب في الموسم الجديد (2023-2024) بلغت 276 ألف طن حتى اليوم الأربعاء.

وتشمل هذه الكمية 191 ألف طن من الذرة و65 ألف طن من القمح و20 ألف طن من الشعير.

ولم تقدم الوزارة مقارنة دقيقة مع الصادرات في الفترة نفسها قبل عام لكنها قالت إن أوكرانيا صدَّرت 163 ألف طن من الحبوب في الفترة من بداية الموسم السابق حتى السادس من يوليو 2022.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وتم شحن معظم الكمية إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي لمواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب حرب روسيا أوكرانيا وحصار موانئها.

وتراجع إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي واحدة من أهم الدول التي تزرع وتصدر الحبوب، إلى نحو 53 مليون طن في عام 2022 من 86 مليون طن في عام 2021.

وقالت الوزارة إن محصول الحبوب في 2023 قد ينخفض إلى 46 مليون طن.