العالم اليوم - مصر توقع اتفاقية مع "هيلتون" لإدارة فنادق جديدة بالقاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 02:18 مساءً - وقعت شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، ومجموعة "هيلتون"، الأربعاء، اتفاقا لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة.

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل تري" (Double Tree) في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في نهاية يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

وقال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان، إن "هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق فى القاهرة، ضمن خطط إستعادة الوجه الحضاري للقاهرة".

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ايدج" للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص على التوسع في الشراكات الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع "هيلتون"، مشيرا الى تميز مشروعي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، مما يدفع "سيتي ايدج للتطوير العقاري" إلى دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تطوير المنطقتين، وتقديم كل وسائل وسبل الراحة للرواد من خلال تجارب وخدمات استثنائية.

ولفت الدهان، إلى أهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية والعائد الايجابى منهما على الدخل القومى لوقوعهما في أكثر المناطق الحيوية فى القاهرة باعتبارهما من المناطق الجاذبة للسياح، بالإضافة الى فرص العمل والتشغيل التي سيتم توفيرها من خلال الفندقين.