مستجدات الحرب الروسية بعد فشل تمرد «فاجنر» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واصلت روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا بعد فشل تمرد قوات "فاجنر"، إذ أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن محاولة التمرد لن تؤثر على القوات الروسية، مشيرا إلى أن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية.





فيما قال يفجينى بريجوجين قائد جماعة "فاجنر"، "إن جماعته سوف تحقق المزيد من الانتصارات العسكرية فى الحرب الحالية بين القوات الروسية والأوكرانية". فى المقابل نفذت أوكرانيا عمليات هجومية ناجحة فى مقاطعة باخموت، إذ أعلنت استعادة 37.4 كيلومتر مربع من أراضى المقاطعة، كما أعلنت تدمير تشكيل عسكرى روسى فى دونيتسك. يشار إلى أنه فى 24 يونيو، أعلن بريجوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية فى روستوف الروسية بعد ادعائه أن قواته تعرضت لاستهداف من الجيش الروسى، إلا أنه تراجع وألغى زحف قواته إلى موسكو فى تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد صفقة مزعومة تضمن خروجه آمنًا ورجاله إلى بيلاروسيا.

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