محافظ جنين: الاحتلال الإسرائيلى اقتحم البيوت ودمر جدران المنازل

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دماراً كبيراً فى البنى التحتية فى المخيم على مستوى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وكل ذلك بدأ العمل به منذ ساعات الصباح، والأشغال العامة بدأت التعامل مع الشوارع، كما أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالبيوت.
وتابع، أن الجيش الإسرائيلى اقتحم المخيم من بيت إلى بيت، والبيوت جميعها متلاصقة، لذلك فقد دمر الجدران للوصول إلى البيوت الأخرى التى اقتحمها، مشددًا على أنه ليس من السهل حصر الأضرار فى ساعات.
ولفت، إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أصدر تعليمات للحكومة بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المخيم وترميم الشوارع والمياه والصرف الصحى والكهرباء، وكل ذلك، تم بدء العمل به، وسيتم معالجة كل هذه القضايا.
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