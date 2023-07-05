القاهرة الإخبارية: الوضع الإنسانى فى جنين مأساوى وكارثى

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن الدفاع المدنى الفلسطينى يواصل ترميم المبانى التى دمرتها قوات الاحتلال، لافتة إلى أن بلدية جنين تقوم بحصر البنايات المهدمة لإعادة ترميمها. وشهدت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فجر الإثنين.

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