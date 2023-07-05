محافظ جنين: الموارد محدودة.. والاحتلال الإسرائيلى يهدم كل شىء

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن الموارد فى جنين محدودة، ولكنها تحول دون أن تقدم الحكومة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطينى، مشددًا على أن هذا الأمر لا مجال للنقاش فيه.





وأضاف الرجوب فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إصلاح الدمار الذى أحدثه القصف الإسرائيلى قد يستغرق وقتا، ولكن سيكون هناك بحث فى السبل البديلة للإيواء، وهذا ما سيتم مناقشته مع رئيس الوزراء الذى سيزور جنين فى هذا اليوم.

وتابع: "حتى اللحظة، لم يردنى أى اتصال من أى جهة دولية تريد الاطلاع على واقع المخيم، وقبل أيام كان هناك دخول لطواقم الأمم المتحدة، ولم يبلغونا ماذا فعلوا أو اطلعوا بالضبط، ولا أعول كثيرا على أن يكون هناك موقفا أمميا أو دعما من أى جهة دولية".

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلى يهدم كل شيء، ولكن مهمة الشعب الفلسطينى هى أن يبني: "لن نتردد عن أن نبنى أى شيء يهدمه الاحتلال فى حدود إمكانياتنا، هذا أمر واضح لنا كشعب فلسطينى وسلطة فلسطينية".