الكرملين: مخطط أوكرانيا لتخريب محطة زابوريجيا يؤدى إلى كارثة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخطط أوكرانيا لتخريب محطة زابوريجيا النووية قد يؤدى إلى كارثة ذات عواقب وخيمة.

وكانت أوكرانيا قد أجرت عمليات تدريب واسعة فى مدينة زابوريجيا هذا الأسبوع على بعد حوالى 30 ميلاً من المصنع، حيث قام رجال الإطفاء وهم يرتدون بدلات المواد الخطرة بمحاكاة تطهير الناس من الإشعاع أثناء الإخلاء.

وتعتبر محطة زابوريجيا النووية هى الأكبر فى أوروبا ومازالت مغلقة إلى حد كبير منذ شهور ولا تنتج حاليا أى كهرباء.