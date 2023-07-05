العالم اليوم - بكت بحرقة.. فيديو لبوتين يحقق أمنية طفلة داغستانية

انتم الان تتابعون خبر بكت بحرقة.. فيديو لبوتين يحقق أمنية طفلة داغستانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 03:22 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة طفلة داغستانية أرادت لقاءه بشدة.

وحقق الرئيس الروسي أمنية الطفلة بعد انتشار مقطع لها تظهر فيه باكية بحرقة عقب زيارته الأخيرة لداغستان، حيث لم تتمكن من رؤيته.

وبعد علم بوتين برغبة الطفلة قرر دعوتها مع والديها، وأخذهم بجولة في الكرملين.

وعند دخولها للقاء الرئيس قدم لها ولوالديها باقتان من الزهور.

وقال لها إنه لم يتمكن من مشاهدة الجميع عندما زار داغستان إلا أن ردة فعلها أثارت مشاعره لذلك قرر لقاءها.