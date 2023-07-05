إيطاليا: يجب على قمة الناتو المقبلة تقديم ضمانات أمنية حقيقية لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت فى وقت سابق، أن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" سيؤدى إلى تصعيد الصراع وليس المفاوضات.

وأضافت: "كييف رفضت مواصلة الحوار مع روسيا لحل الوضع فى أوكرانيا"، لافتة إلى أن "الوعود لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو هى التى دفعتها نحو السلوك العدوانى"، حسب وصفها. وتابعت الخارجية الروسية "من أجل وقف قتل المواطنين فى دونباس، ومنعا لتطور الأحداث هناك، اضطررنا لشن العملية العسكرية الخاصة، التى من بين أهدافها نزع سلاح أوكرانيا، وكذلك تأمين وضعها المحايد".

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