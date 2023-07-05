الأمطار الغزيرة تقتل 15 شخصا فى الصين

جدة - نرمين السيد - لقى 15 شخصا مصرعهم جراء هطول أمطار غزيرة فى بلدية "تشونجتشينج" جنوب غرب الصين، ودعا الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى بذل الجهود اللازمة لحماية العامة من تداعيات الطقس السيئ، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات مميتة، فى الأسابيع الماضية، وأدت العواصف الثلجية ودرجات الحرارة غير المعتادة، الذى يعتقد البعض أنها نتجت عن الاحتباس الحرارى، إلى أوضاع سيئة فى أجزاء كثيرة من البلاد.

وتسببت الفيضانات فى نزوح الآلاف عن منازلهم فى بلدية تشونجتشينج المترامية الأطراف وتدمير الجسور وجرفت المياه المنازل والسيارات، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "شي" حث المقر الوطنى لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارتى إدارة الطوارئ والموارد المائية بالبلاد، على تحسين التنسيق وإصدار التحذيرات.

وأعلنت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ تخصيص 320 مليون يوان لتمويل خدمات الطوارئ، للمساهمة فى إغاثة المنكوبين بما يشمل بلدية تشونجتشينج.