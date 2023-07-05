تعبئة جديدة.. الجيش الروسى يرد على تمرد «فاجنر»

جدة - نرمين السيد - تواصل روسيا تعزيز صفوفها سعيًا لمواصلة عمليتها العسكرية فى أوكرانيا الدائرة رحاها منذ 16 شهرًا، من خلال ضم 10 آلاف جندى إلى قواتها، الأسبوع الماضى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وتتزايد نغمات النصر فى المعسكر الروسى على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، الذى أكد أنه لا يشك فى النصر، وهو ما أكده أيضًا دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، إذ قال إن انضمام 10 آلاف جندى للجيش يبعث رسالة إلى أن تمرد مجموعة "فاجنر" لم يغير موقف المواطنين من الالتحاق بالجيش.

وبحسب الأرقام الرسمية، التحق 185 ألف جندى محترف جديد بالجيش فى روسيا منذ بداية العام، ما يعكس الإصرار الروسى لمحاولة تحقيق أهداف العملية العسكرية، التى شنتها قبل عام ونصف العام، تحديدًا فى 24 فبراير 2022.

وقبل أسبوع من بدء قمة الناتو فى "فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا، بعثت روسيا برسالة إلى الغرب، تؤكد فيها قدرتها على النصر، فى إشارة إلى إضعاف محاولات الغرب وأوكرانيا لإحراز تقدمًا من خلال الهجوم المضاد.

وأعلنت روسيا العام الماضى، أنها ستزيد عدد جنودها بأكثر من 30% إلى 1.5 مليون، ومن أجل ذلك تستخدم موسكو الملصقات والإعلانات التلفزيونية للترويج إلى الالتحاق بالجيش.