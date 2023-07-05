العالم اليوم - كيبكو الكويتية تصدر صكوكا بقيمة 335.6 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 05:17 مساءً - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، الأربعاء، في بيان للبورصة الكويتية إنها أتمت الاكتتاب الخاص بإصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة 103.1 مليون دينار (335.55 مليون دولار)، على شريحتين ثابتة ومتغيرة وبمدة استحقاق تبلغ ست سنوات لكل شريحة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أن هذا هو الإصدار الأول لها في مجال التمويل الإسلامي، كما أنه الأول في إطار برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، مشيرة إلى أنها ستستخدم عوائد الإصدار "للأغراض العامة للشركة".

وأوضح البيان الصحفي أن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار ومعتمدة من المستشار الشرعي وستدرج الشهادات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وبلغت قيمة شهادات المعدل المتغير 37.05 مليون دينار وتم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند نسبة سبعة بالمئة سنويا، أي ثلاثة بالمئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة على ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5 بالمئة.

أما شهادات السعر الثابت فتقدم ربحا سنويا بنسبة 6.5 بالمئة وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار.