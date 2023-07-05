العالم اليوم - ارتفاع الكوليسترول بالدم.. مرض خطير من دون أعراض

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الكوليسترول بالدم.. مرض خطير من دون أعراض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 05:17 مساءً - ارتفاع كوليسترول الدم مرض قد لا يؤثر على صحة الجسم في بداية حدوثه، لكن مع ارتفاع مستوياته فإن المصاب به قد يدخل دائرة الخطر التي قد تهدد حياته.

ولارتفاع الكوليسترول الضار في الدم علامات أولية يشير إليها أطباء الجمعية الأميركية لأمراض القلب، وهي علامات تحذيرية تظهر على الأطراف السفلية.

الشعور بثقل في الساقين من أولى تلك العلامات التحذيرية، فالألم الشديد الذي يزداد مع المشي بغض النظر عن المسافة، قد يدل على ارتفاع الكوليسترول الضار .

علامة تحذيرية أخرى وهي التشنجات والنوبات المتكررة في الأطراف السفلية خاصة في أصابع القدم والكعب، وهذه التشنجات المؤلمة تحدث عموما في الليل أو عند التمدد.

عدم التئام الجروح في القدمين مؤشر قوي وفق الأطباء، إذ يدل على ضعف الدورة الدموية وعدم وصولها بشكل كاف للقدمين.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض والعلامات قد تتفاوت من شخص لآخر، و يتجاهلها الغالبية، ولا يشعرون دلالة مؤشراتها الخطيرة، لكن للأطباء رأي آخر إذ يمكن أن تكون دليلا رئيسيا على تجاوز المصاب عتبة المستوى الطبيعي للكوليسترول .

وفي هذا الإطار، قال استشاري أمراض القلب التداخلية الدكتور محمد أندرون في حديث لبرنامج الصباح على دوت الخليج: