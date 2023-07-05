العالم اليوم - من تحت الصفيح حلت بالمرتبة الأولى.. ما قصة هنار العراقية؟

انتم الان تتابعون خبر من تحت الصفيح حلت بالمرتبة الأولى.. ما قصة هنار العراقية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 05:17 مساءً - تحولت قصة الطالبة العراقية هنار طه نوري، لقصة ملهمة بعد حصدها المرتبة الأولى بالقسم الأدبي في امتحانات الثانوية العامة بإقليم كردستان العراق، بنسبة 97.43 في المئة.

وانتشرت صورها إبان انهماكها في الإعداد للامتحانات والمراجعات داخل غرفة بسيطة لا سقف لها ومغطاة بقطعة صفيح متهالكة.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور البارزاني، بتكريم الطالبة المتفوقة رغم صعوبة ظروف ذويها المادية، عبر منحها بيتا جديدا.

وفي هذا السياق، زار الأربعاء، وزير التربية في إقليم كردستان آلان حمه سعيد، منزل الطالبة هنار الواقع في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، لتهنئتها بالتفوق وإحراز المرتبة الأولى، معتبرا إياها قصة نجاح وكفاح جديرة بالتقدير.

ومن ثم قام وزير التربية بتسليمها مفتاح المنزل الجديد، الذي أهداها إياه رئيس حكومة الإقليم.

وكانت صور هنار اليتيمة الأب، وهي تدرس في غرفة متواضعة تفتقر لأبسط مقومات توفير البيئة المناسبة والمريحة للمذاكرة والدراسة، قد هزت الشبكات والمنصات الاجتماعية في العراق.

حيث شدد روادها على أن قصة هنار تعكس حقيقة أن المثابرة وقوة الإرادة والرغبة في التحصيل العلمي والنجاح هي أقوى من كل الظروف المعيقة، معتبرين أنها بذلك نموذج مشرف لطالبات العراق ككل ومصدر إلهام لهن .

هنار أكدت أنها تحملت المشقات وعانت كثيرا في سبيل الوصول لهذه اللحظة، مؤكدة أنها ستدخل كلية القانون لتصبح محامية في المستقبل، تساهم في خدمة بلادها والدفاع عن الحق.

قصة إلهام

تقول الكاتبة والباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في لقاء مع موقع "دوت الخليج ":