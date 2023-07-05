رئيس بلدية جنين: حجم الخسائر فى المخيم يفوق التوقعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف العبيدى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية، أن الأطفال المتضررون من القصف الإسرائيلى تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ومؤسساتها لم تقدم المساعدات للاحتياجات المطلوبة للمتضررين.

وكانت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية قد شهدت عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فجر الإثنين.