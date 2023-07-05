مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يهاجم مواقع للدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الجندى" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ أم درمان شهدت أمس معارك عنيفة، خصوصًا بعد أن شنّ الدعم السريع هجومًا على أحد المبانى التابعة للشرطة السودانية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لم يشهدها السودان منذ اندلاع الأزمة، أبريل الماضى.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدى للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، ووفقًا لمصدر عسكرى سوادنى، أوضح الجندى أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف الدعم السريع.

وفى غضون ذلك، استهدف الطيران الحربى السودانى عدة مواقع، وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين للنزوح إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية، وتأثرت حركة النقل بين عدد من الولايات نتيجة المعارك الطاحنة، منها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية.